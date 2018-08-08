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    "Сабаиль" вовлек в состав бывшего футболиста сборной Мексики

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Продолжающий осуществлять трансфер для сезона 2018/19 клуб "Сабаиль" вовлек в состав команды очередного иностранного футболиста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, столичная команда вовлекла в состав мексиканского полузащитника Эдгара Пачеко.

    Отметим, что в последнее время Э.Пачеко выступал в кипрской команде "Эрмис".  

    В 2011 году он становился победителем чемпионата Мексики, а в 2014 году - кубка страны. Пачеко также надевал форму сборной Мексики. 

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