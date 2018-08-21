Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" вернул футболиста сборной Молдовы Евгения Кочука.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы клуба Тора Ахмедова, официальный контракт с 25-летним полузащитником будет подписан в ближайшее время.

Кочук перешел в баиловскую команду в статусе свободного агента. 17 августа он расторг контракт с клубом "Жилина" (Словакия).

Отметим, что Евгений Кочук выступал в "Сабаиле" и во втором полугодии сезона 2017-2018 и в 13 матчах забил 2 гола. А в сборной Молдовы он провел 10 матчей.