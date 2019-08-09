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"Сабаиль" сыграл с Кувейтом вничью

"Сабаиль" сыграл с Кувейтом вничью

Готовящийся к сезону 2019/20 Премьер-лиги Азербайджана "Сабаиль" провел очередную проверочную встречу.

Как сообщает Report, возглавляемый Афтандилом Гаджиевым коллектив встретился с кувейтским клубом "Аль-Самия".  

Встреча на вспомогательном поле Бакинского олимпийского стадиона завершилась со счетом 1:1. 

Отметим, что с той же командой "Сабаиль" провел 2 августа проверочную встречу и обыграл соперника со счетом 2:1. Первый матч в новом сезоне столичная команда проведет 18 августа против "Зиря". 

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