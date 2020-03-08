​"Сабаил" против "Зиря", "Кешля" противостоит "Карабаху"- АФИША

Сегодня пройдут еще 2 встречи XX тура азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, все они будут сыграны в Баку.

Сначала на ASCO Arena встретятся "Сабаил" и "Зиря". Обе команды имеют в активе по 20 очков и занимают 6-7 места.

До сих пор команды 10 раз встречались в рамках премьер-лиги. Трижды победу праздновал "Сабаил", 5 раз победителем выходила "Зиря". Еще две встречи завершились вничью. По разнице мячей "Зиря" вдвое превосходит своего соперника – 12:6.

В последней встрече тура на стадионе ASK Arena сойдутся "Кешля" и "Карабах". Столичный клуб в настоящее время занимает 3-е место с 30 очками, а агдамцы лидируют с 42 баллами.

До сих пор стороны встречались 61 раз. В 13 матчах победителем с поля уходила "Кешля", в 28 встречах удача была на стороне подопечных Гурбана Гурбанова. Еще 20 игр завершились вничью. По разнице мячей впереди агдамцы – 74:40.