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    "Сабаиль" привлек в состав футболистов сборной Азербайджана за счет новых спонсоров - ПОДРОБНОСТИ

    В клубе по линии основного спонсора увеличения бюджета не произошло

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Стали известны детали трансфера футболистов сборной Азербайджана Рахида Амиргулиева и Агабалы Рамазанова в "Сабаиль".

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, оба полузащитника привлечены в состав при поддержке новых спонсоров. Сообщается, что новыми спонсорами являются компании, осуществляющие совместные проекты с Азербайджанским Каспийским морским пароходством: "Они взяли обязательство выплачивать зарплату нескольким футболистам. Амиргулиев и Рамазанов при поддержке этих компаний были взяты в команду. В клубе по линии основного спонсора увеличения бюджета не произошло".

    Отметим, что занявший в Премьер-лиге Азербайджана 7-е место "Сабаиль" расстался с 12 футболистами. Вместо этого подписаны контракты сроком на 1 год с Р.Амиргулиевым и А.Рамазановым.

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