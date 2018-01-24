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    "Сабаиль" подпишет контракт с грузинским и молдавским футболистами

    Об этом сообщил главный тренер команды Самир Алиев

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Продолжающий учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии футбольный клуб "Сабаиль" подпишет контракт с двумя футболистами.

    Об этом Report, сообщил главный тренер команды Самир Алиев. Он сказал, что дебютант Премьер-лиги подпишет соглашения, с находящимся некоторое время на просмотре грузинским защитником Николасом Апакидзе и недавно присоединившимся к команде полузащитником сборной Молдовы Евгением Кочуком. С обоими футболистами будет заключен контракт до конца нынешнего сезона.

    Отметим, что "Сабаиль" в зимнем перерыве включил в состав Рахиля Мамедова, Агшина Гурбанлы (оба - "Нефтчи"), Фахмина Мурадбейли ("Нефтчи", аренда), Керима Диниева ("Кяпяз") и Руслана Амирджанова.

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