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    "Сабаиль" победил украинский клуб

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Находящийся в тренировочном лагере в турецкой Анталье "Сабаиль" сегодня провел очередной матч.

    Как передает Report, клуб под руководством Афтандила Гаджиева встретился с украинским "Десна".

    Матч прошел в спорткомплексе "Arslan Zeki Demirci" и закончился со счетом 2:1 в пользу "Сабаиля". Голы были забиты на 39-й минуте Орханом Гурбанлы и 70-минуте с Кевином Кубемба.

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