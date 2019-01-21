"Сабаиль" победил украинский клуб

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Находящийся в тренировочном лагере в турецкой Анталье "Сабаиль" сегодня провел очередной матч.

Как передает Report, клуб под руководством Афтандила Гаджиева встретился с украинским "Десна".

Матч прошел в спорткомплексе "Arslan Zeki Demirci" и закончился со счетом 2:1 в пользу "Сабаиля". Голы были забиты на 39-й минуте Орханом Гурбанлы и 70-минуте с Кевином Кубемба.