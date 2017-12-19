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    "Сабаил" отправится в Турцию на тренировочные сборы

    Дебютант Премьер-лиги планирует провести в Анталье 4 игры

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Уточнен план зимней подготовки дебютанта Премьер-лиги Азербайджана команды "Сабаил". Об этом Report сообщил главный тренер столичного представителя Самир Алиев.

    Он отметил, что руководимый им клуб соберется в Баку 3 января. После двухдневного медобследования стартует первый этап подготовительного процесса.

    Второй этап учебно-тренировочных сборов пройдет в Турции. Планирующий отправится в Турцию 20 января "Сабаил" до 2 февраля проведет подготовку в Анталье. В этот период планируется проведение 4 игр.

    Отметим, что "Сабаил" ушел на зимний перерыв на 6 месте с 13 очками.

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