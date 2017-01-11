Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Во время зимнего перерыва клуб "Сабаиль" осуществил трансфер еще двух футболистов.

Как сообщает Report, представитель I Дивизиона чемпионата Азербайджана привлек в состав защитников Эльтуна Ягублу и Самира Ахмедова.

24-летний Ягублу арендован у "Нефтчи" до конца сезона. Воспитанник данного клуба Эльтун до этого выступал в клубах "Нефтчи", AZAL и "Карабах".

В то же время он носил форму наших сборных U-17 и U-19.

С 22-летним Ахмедовым заключен годовой контракт.

Последним клубом воспитанника "Нефтчи" Самира был "Гарадаг-Локбатан".

Отметим, что во время зимнего перерыва "Сабаиль" усилил клуб 6-ю новыми футболистами.