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    Клуб "Сабаиль" осуществил трансфер еще двух футболистов

    Представитель I Дивизиона привлек в свой состав защитников Эльтуна Ягублу и Самира Ахмедова

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Во время зимнего перерыва клуб "Сабаиль" осуществил трансфер еще двух футболистов.

    Как сообщает Report, представитель I Дивизиона чемпионата Азербайджана привлек в состав защитников Эльтуна Ягублу и Самира Ахмедова.

    24-летний Ягублу арендован у "Нефтчи" до конца сезона. Воспитанник данного клуба Эльтун до этого выступал в клубах "Нефтчи", AZAL и "Карабах".

    В то же время он носил форму наших сборных U-17 и U-19.

    С 22-летним Ахмедовым заключен годовой контракт.

    Последним клубом воспитанника "Нефтчи" Самира был "Гарадаг-Локбатан".

    Отметим, что во время зимнего перерыва "Сабаиль" усилил клуб 6-ю новыми футболистами. 

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