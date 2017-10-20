"Сабаиль" обыграл "Интер" с минимальным счетом

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Состоялся первый матч IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, на стадионе "Dalğa Arena" "Сабаиль" принял "Интер".

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит Муртузом Абакаровым на 16-й минуте матча.

Клуб "Сабаиль", которому за счет 3-й победы удалось довести количество очков до 9-ти, поднялся на 5-ю ступень. А трижды подряд проигрывающий "Интер" опустился на 6-ю ступень.

Отметим, что 21 октября состоятся матчи "Кяпяз" - "Нефтчи" и "Сумгайыт" - "Зиря". 22 октября пройдет матч "Габала" - "Карабах".