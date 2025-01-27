"Сабах" стал третьей командой в истории чемпионата Азербайджана, сыгравшей вничью 10 матчей в 20 турах

Футбольный клуб "Сабах" - третья команда в истории чемпионата Азербайджана, завершившая вничью не менее половины из первых 20 туров сезона.
Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.
В 20-м туре Премьер-лиги Азербайджана представитель столицы сыграл вничью (0:0) с командой "Сумгайыт". Это была 10-я ничья за 20 сыгранных матчей.
Абсолютный рекорд принадлежит футбольному клубу "Баку", который в сезоне 2012/2013 одержал 11 ничьих в 20 матчах. В сезоне 2014/2015 "Шамахы" (ранее "Интер") сыграл вничью 10 матчей.