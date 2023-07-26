"Сабах" сегодня дебютирует в еврокубках

Сегодня представители Азербайджана начнут борьбу в Лиге конференций УЕФА.

Сегодня представители Азербайджана начнут борьбу в Лиге конференций УЕФА.

Как сообщает Report, первой выступит команда "Сабах".

Команда под руководством Мурада Мусаева в дебютном матче в еврокубках станет гостем РФС в Латвии.

Поединок, который начнется в 20:00 по бакинскому времени, будет обслуживать чешский арбитр ФИФА Ян Махалек.

26 июля

Лига конференций УЕФА

РФШ (Латвия) - "Сабах" (Азербайджан)

Судья: Ян Махалек (Чехия).

Юрмала. Стадион Слока

Отметим, что "Габала" и "Нефтчи" проведут свои первые матчи 27 июля.