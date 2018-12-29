"Сабах" подписал контракт с футболистом "Габалы" - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Сабах" осуществил трансфер в зимнем перерыве с очередным футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с игроком сборной Азербайджана Темкином Халилзаде заключен двухлетний контракт. В "Сабах" он наденет форму под номером 17.

В течение своей карьеры футболист выступал в клубах "Карабах", "Шувелян" и "Зиря". Последним клубом полузащитника была "Габала".

В составе сборной он провёл 10 матчей, забил 1 гол.

Напомним, что это второй трансфер ФК "Сабах" в зимнем перерыве. Дебютант несколько дней назад подписал контракт с Рашадом Эюбовым.