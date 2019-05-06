"Сабах" переживает дефицит капитала

Футбольный клуб "Сабах" завершил 2018 год с убытком в 101 000 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в финансовом отчете клуба.

Согласно документу, в прошлом году доходы "Сабаха" составили 1,864 млн манатов, в том числе, доходы от рекламы и спонсора - 1,275 млн манатов, другие доходы - 589 000 манатов, расходы - 1,87 млн манатов, расходы на развитие молодежного футбола - 75 000 манатов, другие расходы - 1,795 млн манатов.

Кроме того, у клуба были непредвиденные расходы в 85 000 манатов. На 1 января активы "Сабаха" составили 512 000 манатов. Обязательства клуба превысили эту сумму и составили 624 000 манатов (текущие обязательства составили 242 000 манатов, долгосрочные обязательства - 382 000 манатов). В конечном счете спортивная структура столкнулась с дефицитом капитала в размере 112 000 манатов.