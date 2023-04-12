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Названы футбольные клубы, давшие шанс молодым игрокам в Премьер-лиге Азербайджана

Названы футбольные клубы, давшие шанс молодым игрокам в Премьер-лиге Азербайджана "Сабах" и "Нефтчи" лидируют в списке клубов, давших за последние пять лет шанс молодым игрокам (до 20 лет) проявить себя в Премьер-лиге Азербайджана.
Футбол
12 апреля 2023 г. 14:57
Названы футбольные клубы, давшие шанс молодым игрокам в Премьер-лиге Азербайджана

"Сабах" и "Нефтчи" лидируют в списке клубов, давших за последние пять лет шанс молодым игрокам (до 20 лет) проявить себя в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно списку Международного центра спортивных исследований, в каждом из этих клубов выступали по 11 молодых игроков. Футболисты "черно-белых" провели на поле 139 матчей, а игроки "Сабаха" - 131 матч.

Следующие места в списке занимают клубы "Сумгайыт" (9 футболистов, 139 игр), "Шамахы" (9 футболистов, 139 игр), "Габала" (7 футболистов, 139 игр), "Карабах" (6 футболистов, 139 игр), "Зиря" (4 футболиста, 139 игр) и "Сабаил" (3 футболиста, 139 игр).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında gənclərə ən çox şans verən klublar bəlli olub

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