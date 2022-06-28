О нас

"Сабах" готовится подписать известного форварда

"Сабах" готовится подписать известного форварда Бывший футболист сборной Бразилии Вагнер Лав переходит в "Сабах".
Футбол
28 июня 2022 г. 10:59
Сабах готовится подписать известного форварда

Бывший футболист сборной Бразилии Вагнер Лав переходит в "Сабах".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Eurostavka, 38-летний нападающий близок к подписанию договора со столичным представителем.

По утверждениям, он станет самым дорогостоящим игроком Премьер-лиги.

Сообщается, что в выборе опытным форвардом "Сабаха" решающую роль сыграли инфраструктура клуба и главный тренер Мурад Мусаев.

Лав, последним клубом которого был датский "Мидтуллан", также выступал в российском ЦСКА, французском "Монако", турецких "Альянспоре", "Бешикташе" и казахстанском "Кайрате".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Sabah" məşhur hücumçu ilə müqavilə bağlamağa hazırlaşır

Экслюзивные новости

Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi