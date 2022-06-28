"Сабах" готовится подписать известного форварда

Бывший футболист сборной Бразилии Вагнер Лав переходит в "Сабах".

Бывший футболист сборной Бразилии Вагнер Лав переходит в "Сабах".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Eurostavka, 38-летний нападающий близок к подписанию договора со столичным представителем.

По утверждениям, он станет самым дорогостоящим игроком Премьер-лиги.

Сообщается, что в выборе опытным форвардом "Сабаха" решающую роль сыграли инфраструктура клуба и главный тренер Мурад Мусаев.

Лав, последним клубом которого был датский "Мидтуллан", также выступал в российском ЦСКА, французском "Монако", турецких "Альянспоре", "Бешикташе" и казахстанском "Кайрате".