С "Ювентуса" могут дополнительно снять 20 очков за мошенничество с зарплатами футболистов

Туринский "Ювентус" может во второй раз в сезоне лишиться очков в турнирной таблице Серии А.
Как передает Report со ссылкой на издание
Вердикт по делу будет объявлен в марте, несмотря на то, что крайний срок, когда дело должно было быть закрыто, истек 29 января.
Сторона защиты может использовать факт проведения расследования после истечения крайнего срока как один из аргументов в свою пользу.
Напомним, 20 января в апелляционном суде FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.
Прокуратура FIGC уже лишила "Ювентус 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба.