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С "Ювентуса" могут дополнительно снять 20 очков за мошенничество с зарплатами футболистов

С "Ювентуса" могут дополнительно снять 20 очков за мошенничество с зарплатами футболистов Туринский «Ювентус» может во второй раз в сезоне лишиться очков в турнирной таблице Серии А.
Футбол
3 февраля 2023 г. 01:17
С Ювентуса могут дополнительно снять 20 очков за мошенничество с зарплатами футболистов

Туринский "Ювентус" может во второй раз в сезоне лишиться очков в турнирной таблице Серии А.

Как передает Report со ссылкой на издание Virgilio Sport, следствие продолжает расследование с махинациями по зарплате игроков "бьянконери" в период пандемии коронавируса. Главный прокурор Итальянской федерации футбола (FIGC) потребует от суда снятия 20 очков.

Вердикт по делу будет объявлен в марте, несмотря на то, что крайний срок, когда дело должно было быть закрыто, истек 29 января.

Сторона защиты может использовать факт проведения расследования после истечения крайнего срока как один из аргументов в свою пользу.

Напомним, 20 января в апелляционном суде FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC уже лишила "Ювентус 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба.

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