"С нетерпением ждем игры против Азербайджана" - Златко Далич

«Я смотрел только последние игры нашего соперника. Предыдущие встречи не важны. Каждый тренер раскрывает свою философию. У сборной Азербайджана же, новый тренер. Мы с нетерпением ждем этой игры чтобы понять его стиль».

Об этом, как передает корреспондент Report, заявил на пресс-конференции в Загребе, в преддверии отборочного матча чемпионата Европы-2020 против Азербайджана, главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич.

Затем 53-летний специалист ответил на вопросы журналистов.

Что вы думаете о вашем коллеге и соотечественнике Николе Юрчевиче?

- Честно говоря, было бы лучше сыграть против команды во главе с другим специалистом. Потому что нам нечего ожидать от него. Он опытный специалист и много лет работал помощником Славена Билича. Это отличный показатель.

Насколько сложно подготовить вице-чемпиона мира к игре против Азербайджана?

- Сейчас мы готовимся к особенной игре. Мы хотим больше контролировать мяч. Не полагаться на контратаки. Это наша первая игра, и мы не хотим никакого стресса для себя.