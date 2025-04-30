Рюдигера дисквалифицировали на 6 матчей за поведение в Кубке Испании

Защитник футбольного клуба "Реал" Антонио Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей за неспортивное поведение в финальной игре Кубка Испании против "Барселоны".

Защитник футбольного клуба "Реал" Антонио Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей за неспортивное поведение в финальной игре Кубка Испании против "Барселоны".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

В компенсированное время ко второму дополнительному тайму главный арбитр матча остановил атаку "Реала" из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. После этого Рюдигер, находившийся в технической зоне возле скамейки запасных, бросил лед в сторону судьи. После этого немцу показали красную карточку.

Согласно протоколу, красные карточки также получили еще два футболиста "Реала" - английский полузащитник Джуд Беллингем и испанский защитник Лукас Васкес. Однако RFEF пересмотрела решение по англичанину, аннулировав его удаление. При этом испанец получил двухматчевую дисквалификацию.

"Реал" проиграл "Барселоне" в финале Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени.