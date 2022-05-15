Рюдигер прокомментировал решение покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что летом покидает лондонский клуб.
«Мне тяжело далось это решение. В клубе всегда ко мне хорошо относились. Но я считаю, что отдал команде все, что мог. Теперь меня ждет новый вызов», - сказал Рюдигер Sky Sports.
Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».
Ранее сообщалось, что Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании сезона.
29-летний немец будет получать 9-10 млн евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составит 400 млн евро.