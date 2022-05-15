Рюдигер прокомментировал решение покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что летом покидает лондонский клуб.

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что летом покидает лондонский клуб.

Как передает Report, об этом он заявил Sky Sports.

«Мне тяжело далось это решение. В клубе всегда ко мне хорошо относились. Но я считаю, что отдал команде все, что мог. Теперь меня ждет новый вызов», - сказал Рюдигер Sky Sports.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».

Ранее сообщалось, что Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании сезона.

29-летний немец будет получать 9-10 млн евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составит 400 млн евро.