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Рюдигер прокомментировал решение покинуть «Челси»

Рюдигер прокомментировал решение покинуть «Челси» Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что летом покидает лондонский клуб.
Футбол
15 мая 2022 г. 14:25
Рюдигер прокомментировал решение покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что летом покидает лондонский клуб.

Как передает Report, об этом он заявил Sky Sports.

«Мне тяжело далось это решение. В клубе всегда ко мне хорошо относились. Но я считаю, что отдал команде все, что мог. Теперь меня ждет новый вызов», - сказал Рюдигер Sky Sports.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».

Ранее сообщалось, что Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании сезона.

29-летний немец будет получать 9-10 млн евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составит 400 млн евро.

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