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Рыночная стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро

Рыночная стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков английской Премьер-лиги.
Футбол
24 декабря 2021 г. 20:23
Рыночная стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, изменение коснулось и нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, чья стоимость снизилась с 45 до 35 млн евро.

36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 млн евро. В нынешнем сезоне португальский форвард в 13 матчах Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.

Контракт Роналду истекает в 2023 году. Максимальной рыночной стоимости по версии Transfermarkt нападающий достигал в 2014 году (120 млн евро), когда выступал за мадридский "Реал".

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Версия на азербайджанском языке Ronaldunun qiyməti 10 milyon avro azalıb

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