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Рыночная стоимость Криштиану Роналду снизилась с 20 миллионов евро до 15

Рыночная стоимость Криштиану Роналду снизилась с 20 миллионов евро до 15 Трансферная стоимость португальского нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду снизилась.
Футбол
12 июня 2023 г. 23:04
Рыночная стоимость Криштиану Роналду снизилась с 20 миллионов евро до 15

Трансферная стоимость португальского нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду снизилась.

Как передает Report, обновленные данные опубликованы на сайте Transfermarkt.

По данным портала, рыночная стоимость форварда упала на четверть - с 20 до 15 миллионов евро. При этом португалец остается в тройке лидеров саудовской Про-лиги по этому показателю. Первое место с Роналду делит его партнер по команде, 29-летний полузащитник Талиска (15 миллионов евро). На третьей строчке расположился еще один футболист "Аль-Насра", 27-летний защитник Гислен Конан (восемь миллионов евро).

1 июня Роналду высказался о своем будущем в "Аль-Насре". Он подчеркнул, что намерен остаться в команде, и выразил надежду, что в следующем сезоне клуб завоюет трофеи.

Португалец перешел в саудовскую команду 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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