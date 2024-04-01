Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 млн евро

Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу в преддверии чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии, составляет 150,2 млн евро.

Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу в преддверии чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии, составляет 150,2 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, обновленные данные опубликовал немецкий портал Transfermarkt.

Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2).

Список самых дорогих футболистов с существенным отрывом возглавляет левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия, несмотря на то, что его рыночная стоимость уменьшилась с 85 млн до 80 млн евро.

А стоимость вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили, наоборот, увеличилась на 5 млн и теперь составляет 35 млн евро.

Список самых дорогостоящих игроков сборной Грузии выглядит так:

Хвича Кварацхелия, "Наполи" – 80 млн евро;

Георгий Мамардашвили, "Валенсия" – 35 млн евро;

Георгий Микаутадзе, "Мец" – 9 млн евро;

Саба Сазонов, "Торино" – 3 млн евро;

Отар Китеишвили, "Штурм" - 3 млн;

Зурико Давиташвили, "Бордо" – 2,5 млн евро;

Георгий Чакветадзе, "Уотфорд" – 2,5 млн евро.

"Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 млн евро. В 2022 году сумма резко увеличилась до 114 млн евро.