Ряд футбольных клубов Азербайджана отказались от участия в еврокубках

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Все выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы обратились в Группу лицензирования АФФА, чтобы вести борьбу в высшей лиге в сезоне 2018/2019.

Об этом сообщил Report руководитель Группы Эльчин Мамедов. Он отметил, что из первого Дивизиона несколько клубов обратились в Группу лицензирования АФФА чтобы выступать в Премьер-лиге: "Сезон пока не завершен, поэтому не сможем назвать их число. Все выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы обратились в Группу лицензирования АФФА, чтобы вести борьбу в высшей лиге в сезоне 2018/2019. Уже завершился прием заявлений".

Но, далеко не все клубы из Премьер-лиги обратились для участия в еврокубках в следующем сезоне. По словам Э.Мамедова, из 8 клубов, некоторые подали заявления для участия в еврокубках. Однако, он не назвал эти клубы.

Отметим, что в настоящее время в Премьер-лиге Азербайджана выступает 8 команд, а в первом дивизионе 10 клубов. "Сабаил" 3 сезона не выступал в различных лигах чемпионата страны и поэтому не сможет принять участие в еврокубках-2018/2019.