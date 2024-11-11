Рууд ван Нистелрой покинул тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

Нидерландец Рууд ван Нистелрой, который исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", покинул тренерский штаб английской команды.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что сегодня первый рабочий день на этом посту португальца Рубена Аморима.
Напомним, что легендарный экс-форвард "МЮ" и сборной Нидерландов ван Нистелрой занимал этот пост с 28 октября, когда руководство уволило Эрика тен Хага. Под его началом команда провела 4 матча в разных турнирах, одержав 3 победы при одной ничьей.