Руслан Абышов покинул лагерь "Интера" - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руслан Абышов покинул лагерь "Интера".

Как сообщили Report в клубе, полузащитник перешел в лагерь клуба "Нефтчи".

Обе команды в настоящее время находятся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье. Ожидается, что футболист вскоре подпишет новый контракт. Для этого менеджер футболиста вылетит в Анталью во второй половине дня. Срок контракта не разглашается.

Отметим, что Руслан Абышов в 2006 - 2012 годах выступал в "Нефтчи". За свою карьеру надевал форму клубов "Хязяр Лянкяран", "Габала" и "Рубин" (Россия).