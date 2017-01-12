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    Руслан Абышов покинул лагерь "Интера" - ОФИЦИАЛЬНО

    Футболист вскоре подпишет новый контракт

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руслан Абышов покинул лагерь "Интера".

    Как сообщили Report в клубе, полузащитник перешел в лагерь клуба "Нефтчи". 

    Обе команды в настоящее время находятся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье. Ожидается, что футболист вскоре подпишет новый контракт. Для этого менеджер футболиста вылетит в Анталью во второй половине дня. Срок контракта не разглашается.

    Отметим, что Руслан Абышов в 2006 - 2012 годах выступал в "Нефтчи". За свою карьеру надевал форму клубов "Хязяр Лянкяран", "Габала" и "Рубин" (Россия). 

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