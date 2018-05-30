Руслан Абышев: Это победа придает нам уверенность в своих силах

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руслан Абышев прокомментировал разгромную победу над Кыргызстаном (3:0).

Как сообщает Report, по словам футболиста, самое главное в этом матче – это победа.

"Чувствуется улучшение нашей игры после каждого матча. Мы играли по другой схеме. Стараемся выполнять все поручения тренера. Сборная Кыргызстана не слабый соперник. Они пытались навязать нам свою игру. Самое главное - победа. Это победа придает нам уверенность в своих силах", - сказал Р.Абышев.