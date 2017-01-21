Руни побил рекорд Бобби Чарльтона по числу голов за "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству забитых мячей в составе команды.
Как передает Report, 31-летний форвард отметился забитым мячом в гоставом матче 22-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (1:1).
Этот гол стал для Руни 250-м в составе МЮ.
Руни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. Чарльтон играл за клуб с 1954 по 1973 год.
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