Румынский главный судья признал неправильно назначенное пенальти в плей-офф ЧМ-2018

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Румынский главный судья Овидиу Хацеган признал неправильно назначенное пенальти в ворота Северной Ирландии в первом матче плей-офф ЧМ-2018 с командой Швейцарии.

Как сообщает Report, 36-летний рефери назвал тот эпизод печальным и неприятным для себя. Хацеган подчеркнул, что допущенная им ошибка оказала сильное влияние на судьбу плей-офф: "Это не секрет, я не скрываю своей позиции. Но я сильный человек и при поддержке семьи справился с оказываемым на меня давлением".

Имя этого рефери не попало в список 36 судей, отобранных для финала ЧМ-2018. Хацеган выразил надежду, что на мундиале в России он будет видео-ассистентом главного тренера.

9 ноября 2017 года во время матча в Белфасте мяч на 56-й минуте ударился о плечо североирландского игрока Корри Эванса, однако Хацеган посчитал, что имела место игра рукой. В результате игрок швейцарской сборной Рикардо Родригес с точностью выполнил назначенный главным судьей пенальти. По итогам двух матчей этот гол стал единственным, Швейцария прошла в мундиал. Главный тренер приостановившей борьбу команды Майкл ОНил назвал данный эпизод наихудшим судейским решением за свою футбольную карьеру.

Отметим, что Северная Ирландия выступала в одной группе с Азербайджаном в отборочном туре к ЧМ-2018. Британцы выиграли со счетом 4:0 в Белфасте и 1:0 - в Баку.