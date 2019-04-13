Руководство "Реал"a утвердило бюджет на реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу"

Совет директоров испанского футбольного клуба "Реал" утвердил финансовый план в виде займа для реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщает пресс-службa клуба.

Отмечается, что для реконструкции стадиона руководство "Реала" возьмет займ в €575 млн на 30 лет с фиксированной процентной ставкой 2,5%. Займ будет осуществляться в три транша - в июле 2019, 2020 и 2021 годов. Первые три года испанский клуб не будет вносить оплату. Таким образом, начиная с 30 июля 2023 года, "Реал" будет ежегодно платить по кредиту €29,5 млн.

"Стадион "Сантьяго Бернабеу" станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями. Это будет великий цифровой стадион будущего", - говорится в заявлении клуба.