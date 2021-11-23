Руководство ПСЖ связалось с Зиданом

Руководство французского клуба ПСЖ связалось с бывшим главным тренером "Реал Мадрида" Зинедином Зиданом.

Руководство французского клуба ПСЖ связалось с бывшим главным тренером "Реал Мадрида" Зинедином Зиданом.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, если действующий главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино перейдет в "Манчестер Юнайтед", Зинедин Зидан станет новым главным тренером парижского клуба.

Бывший тренер "Реала" хочет возглавить ПСЖ, ибо у него сложились отличные отношения с катарским президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Зидан также является лицом чемпионата мира в Катаре. В ПСЖ считают, что подписание Зинедина может убедить нападающего Кильяна Мбаппе остаться в команде, потому что Зидан является кумиром 22-летнего игрока. Почеттино хочет покинуть парижан из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также из-за отсутствия возможности принимать самостоятельные решения.

Напомним, Зидан покинул "Реал Мадрид" 27 мая, его заменил итальянец Карло Анчелотти.