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Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе обманул клуб

Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе обманул клуб Руководство "Пари Сен-Жермен" считает, что нападающий команды Килиан Мбаппе обманул клуб при продлении контракта.
Футбол
5 июля 2023 г. 08:10
Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе обманул клуб

Руководство "Пари Сен-Жермен" считает, что нападающий команды Килиан Мбаппе обманул клуб при продлении контракта.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Лоик Танзи.

По информации источника, в 2022 году Мбаппе дал обещание не покидать клуб в статусе свободного агента. Отмечается, что боссы ПСЖ поверили французу и решились подписать с Килианом краткосрочный контракт, а не настояли на трехлетнем соглашении.

Ранее Marca утверждала, что мать игрока уже сообщила руководству ПСЖ, что тот не собирается продлевать контракт с клубом. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

Издание Le Parisien 26 июня сообщило, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что у клуба пока есть шансы уговорить игрока подписать соглашение. Напомним, контракт Мбаппе истекает летом следующего года. Футболист продлил его в прошлое межсезонье, несмотря на возможность перейти в мадридский "Реал".

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Версия на азербайджанском языке “PSJ” rəhbərliyi Mbappenin klubu aldatdığını hesab edir

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