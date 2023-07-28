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Руководство ПСЖ может продать Маркиньоса из-за слов о поддержке Мбаппе

Руководство ПСЖ может продать Маркиньоса из-за слов о поддержке Мбаппе Руководство ПСЖ может продать капитана клуба Маркиньоса после того, как он поддержал нападающего Килиана Мбаппе.
Футбол
28 июля 2023 г. 08:16
Руководство ПСЖ может продать Маркиньоса из-за слов о поддержке Мбаппе

Руководство ПСЖ может продать капитана клуба Маркиньоса после того, как он поддержал нападающего Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщается в "твиттере" SPORTS ZONE.

Ранее в интервью Маркиньос назвал Мбаппе исключительным футболистом и хочет, чтобы он остался в клубе.

Отмечается, руководство разозлилось на Маркиньоса за эти слова. Теперь если ПСЖ поступит предложение по трансферу защитника, которое их устроит, они не будут удерживать игрока в клубе.

Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола и результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.

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Версия на азербайджанском языке PSJ rəhbərliyi Markinosu Mbappeyə verdiyi dəstəyə görə sata bilər

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