Руководство ПСЖ может продать Маркиньоса из-за слов о поддержке Мбаппе

Руководство ПСЖ может продать капитана клуба Маркиньоса после того, как он поддержал нападающего Килиана Мбаппе.

Руководство ПСЖ может продать капитана клуба Маркиньоса после того, как он поддержал нападающего Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщается в "твиттере" SPORTS ZONE.

Ранее в интервью Маркиньос назвал Мбаппе исключительным футболистом и хочет, чтобы он остался в клубе.

Отмечается, руководство разозлилось на Маркиньоса за эти слова. Теперь если ПСЖ поступит предложение по трансферу защитника, которое их устроит, они не будут удерживать игрока в клубе.

Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола и результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.