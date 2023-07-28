Руководство ПСЖ может продать Маркиньоса из-за слов о поддержке Мбаппе

Руководство ПСЖ может продать капитана клуба Маркиньоса после того, как он поддержал нападающего Килиана Мбаппе.
Как передает Report, об этом сообщается в "твиттере" SPORTS ZONE.
Ранее в интервью Маркиньос назвал Мбаппе исключительным футболистом и хочет, чтобы он остался в клубе.
Отмечается, руководство разозлилось на Маркиньоса за эти слова. Теперь если ПСЖ поступит предложение по трансферу защитника, которое их устроит, они не будут удерживать игрока в клубе.
Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола и результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.