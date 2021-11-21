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Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера

Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера По итогам состоявшегося экстренного заседания правления английского "Манчестер Юнайтед" было принято решение о расставании с главным тренером - 48-летним норвежским специалистом Уле-Гуннар Сульшером.
Футбол
21 ноября 2021 г. 12:22
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера

По итогам состоявшегося экстренного заседания правления английского "Манчестер Юнайтед" было принято решение о расставании с главным тренером - 48-летним норвежским специалистом Уле-Гуннар Сульшером.

Как передает Report, об этом информирует The Times.

Семья Глейзеров созвала экстренное собрание совета директоров в режиме видеоконференции во время второй половины матча, и в рамках переговоров, которые начались сегодня около 19:00 по местному времени, управляющему директору клуба было поручено провести с Сульшером переговоры о расторжении контракта.

Считается, что выплата выходного пособия для тренера обойдется "Юнайтед" примерно в 9 млн евро, чтобы досрочно прекратить его 3-летний контракт, который норвежец подписал в августе. Однако предполагается, что стороны могут договориться о выплате компенсации только в виде заработной платы за один сезон.

Отмечается, что официальным лицам клуба также было приказано ускорить попытки убедить экс-тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана возглавить команду.

Напомним, что 20 ноября "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Уотфорду" (1:4).

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in sahibi Sulşerin qovulmasına razılıq verib

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