Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера

По итогам состоявшегося экстренного заседания правления английского "Манчестер Юнайтед" было принято решение о расставании с главным тренером - 48-летним норвежским специалистом Уле-Гуннар Сульшером.

По итогам состоявшегося экстренного заседания правления английского "Манчестер Юнайтед" было принято решение о расставании с главным тренером - 48-летним норвежским специалистом Уле-Гуннар Сульшером.

Как передает Report, об этом информирует The Times.

Семья Глейзеров созвала экстренное собрание совета директоров в режиме видеоконференции во время второй половины матча, и в рамках переговоров, которые начались сегодня около 19:00 по местному времени, управляющему директору клуба было поручено провести с Сульшером переговоры о расторжении контракта.

Считается, что выплата выходного пособия для тренера обойдется "Юнайтед" примерно в 9 млн евро, чтобы досрочно прекратить его 3-летний контракт, который норвежец подписал в августе. Однако предполагается, что стороны могут договориться о выплате компенсации только в виде заработной платы за один сезон.

Отмечается, что официальным лицам клуба также было приказано ускорить попытки убедить экс-тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана возглавить команду.

Напомним, что 20 ноября "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Уотфорду" (1:4).