​Руководство Ла Лиги рассматривает три варианта возобновления сезона

Ассоциация футболистов Испании и руководство чемпионата страны настроены возобновить сезон и рассматривают три варианта для решения данного вопроса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Marca.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

По информации источника руководство лиги рассматривает три варианта для продолжения сезона. При самом благоприятном развитии событий чемпионат возобновится в середине мая и будет завершен в июле. Второй вариант - продолжение сезона летом и его завершение в августе-сентябре. Если же ситуация с пандемией не будет оперативно исправлена, то чемпионат могут возобновить в сентябре, однако в таком случае следующий розыгрыш турнира придется перенести на новые даты.