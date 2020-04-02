Руководство Ла лиги подготовило план тренировок команд для возобновления сезона

Руководство высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла лига) разработало план тренировочных занятий клубов в случае возобновления сезона. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание AS.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

Ла лига предлагает четыре этапа, которые займут 15 дней и должны пройти перед тем, как турнир возобновится. Сначала необходимо провести подготовку к тренировочному процессу, после чего футболисты начнут индивидуальные занятия. Далее игроков ждут тренировки в трех группах по восемь человек, а уже потом команды приступят к общим занятиям.

За три дня до старта подготовки все футболисты, сотрудники клубов и их родственники пройдут тестирование на коронавирус. В случае выявления положительных результатов будет начата повторная изоляция.