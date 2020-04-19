​Руководство Ла лиги и федерация договорились доиграть сезон

Руководство Ла лиги, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Высший спортивный совет (CSD) договорились доиграть оставшиеся матчи первенства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанское издание Marca.

В настоящее время чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По информации источника, 18 апреля стороны провели восьмичасовые переговоры, по итогам которых было заключено принципиальное соглашение доиграть оставшиеся матчи чемпионата. Отмечается, что одной из причин подобного решения является экономический аспект, поскольку из-за кризиса, вызванного пандемией, правительство Испании будет вынуждено подготовить более строгие бюджеты в спортивном направлении, а доходы от проведения матчей чемпионата Испании составляют 1,37% ВВП страны.

Напомним, что после 27 туров в турнирной таблице чемпионата Испании лидирует "Барселона", набравшая 58 очков. Второе место занимает мадридский "Реал" (56 очков), третье - "Севилья" (47).