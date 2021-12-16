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Руководство "Карабаха" обратится в УЕФА по поводу "Марселя"

Руководство "Карабаха" обратится в УЕФА по поводу "Марселя" Руководство "Карабаха" обратится в УЕФА в связи с плей-офф Лиги конференций УЕФА против французского "Марселя".
Футбол
16 декабря 2021 г. 22:24
Руководство Карабаха обратится в УЕФА по поводу Марселя

Руководство "Карабаха" обратится в УЕФА в связи с плей-офф Лиги конференций против французского "Марселя".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер клуба Гурбан Гурбанов.

49-летний специалист сказал, что они будут просить Европейскую футбольную ассоциацию быть справедливыми. Он напомнил, что чистый гол его команды не был засчитан на второй минуте матча, который они проиграли швейцарскому "Базелю" со счетом 0:3. "Да, в последнее время эмоций стало больше. Приходят в голову подобные мысли. Несправедливость случается. Может, в какой-то форме обратимся, чтобы было все правильно. Мы, футболисты и тренерский штаб, должны просто делать свою работу. Подобные эпизоды делают нас сильнее. Если будет нужно, клуб предпримет определенные шаги, как это было в матче с кипрской "Омонией", - отметил Г.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" rəhbərliyi "Marsel"ə görə UEFA-ya müraciət edəcək

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