​Руководство "Карабах" снизило цены на билеты матча с "Монако"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября выставят на продажу билеты матча IV тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и представителем Франции "Монако".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с завтрашнего дня с 10:00 билеты будут продаваться в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, где пройдет игра.

По пронумерованным секторам билеты будут стоить 1, 2, 3, 5, 10 и 20 манатов, а в секторе VİP - 50 манатов. По сравнению с билетами на игру II тура с бельгийским "Андерлехт", цены снижены.

На прежней встрече билеты стоили 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 и 50 манатов. Однако высокие цены отразились на количестве зрителей. Так, некоторые сектора остались пустыми.

Клуб "Карабах" просит болельщиков приобретать билеты в кассах. Именно в кассах билеты продаются по указанной цене.