Турецкий футбольный клуб расстался с главным тренером

Президент турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Элмас встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом.

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" расстался с главным тренером Фатихом Теримом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

Решение было принято на встрече между президентом клуба Бураком Эльмасом и 69-летним тренером. После совещания, которое длилось 15 минут, было объявлено что клуб расстается с Теримом.

15:04

Президент турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Элмас встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом.

Как передает Report со ссылкой на A Spor, в заседании с участием правления клуба обсуждаются последовательные плохие показатели команды.

Некоторые члены правления выражают желание распрощаться с Теримом, однако Элмас заявил о намерении сохранить контракт с главным тренером до конца сезона.

Заседание продолжается.