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Турецкий футбольный клуб расстался с главным тренером

Турецкий футбольный клуб расстался с главным тренером Президент турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Элмас встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом.
Футбол
10 января 2022 г. 15:35
Турецкий футбольный клуб расстался с главным тренером

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" расстался с главным тренером Фатихом Теримом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

Решение было принято на встрече между президентом клуба Бураком Эльмасом и 69-летним тренером. После совещания, которое длилось 15 минут, было объявлено что клуб расстается с Теримом.

15:04

Президент турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Элмас встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом.

Как передает Report со ссылкой на A Spor, в заседании с участием правления клуба обсуждаются последовательные плохие показатели команды.

Некоторые члены правления выражают желание распрощаться с Теримом, однако Элмас заявил о намерении сохранить контракт с главным тренером до конца сезона.

Заседание продолжается.

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray" Fatih Terimlə yollarını ayırıb

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