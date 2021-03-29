Руководство Футбольного союза Сербии прибыло в Баку

Матч Азербайджан - Сербия состоится 30 марта

Делегация Футбольного союза Сербии (ФСС) прибыла в Баку в полном составе на матч отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Азербайджана.

Об этом Report сообщил бывший футболист сборной Азербайджана, клубов "Нефтчи" и "Карабах" Бранимир Субашич, который вместе со сборной Сербии прибыл в нашу страну.

По словам ветерана-нападающего, все официальные лица, кроме президента ФСС Славиша Кокеза, который подал в отставку 23 марта, находятся в столице Азербайджана во главе с исполняющим обязанности вице-президента известного в прошлом футболиста Марко Пантелича: "На самом деле в Баку должен был приехать и министр спорта Сербии Ваня Удовичич. В последний момент его поездка была отложена по неизвестной мне причине".

Матч Азербайджан - Сербия состоится 30 марта на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.