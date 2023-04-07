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Руководство "Барселоны" встретится с руководством Ла Лиги, чтобы найти возможность для перехода Месси

Руководство "Барселоны" встретится с руководством Ла Лиги, чтобы найти возможность для перехода Месси Представители "Барселоны" на следующей неделе запланировали встречу с руководством Ла Лиги, чтобы найти возможность для подписания нападающего ПСЖ Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце сезона.
Футбол
7 апреля 2023 г. 22:17
Руководство Барселоны встретится с руководством Ла Лиги, чтобы найти возможность для перехода Месси

Представители "Барселоны" на следующей неделе запланировали встречу с руководством Ла Лиги, чтобы найти возможность для подписания нападающего ПСЖ Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце сезона.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, клуб уже подготовил план, который позволит ему вписаться в рамки финансового фэйр-плей в вопросе возвращения 35-летнего аргентинца. Сейчас потенциальный переход осложняет лишь неустойчивое финансовое положение "Барселоны": из-за правил Ла Лиги клубам нужно существенно сократить зарплатную ведомость перед новыми подписаниями.

Возможное возвращение Месси - главная спортивная новость последних недель. Лионель находился в структуре "Барселоны" с 2000 по 2021 год.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" rəsmiləri Messinin transferi üçün La Liqa rəhbərliyi ilə görüşəcəklər

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