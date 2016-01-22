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    ​Руководство АФФА приняло участие на заседании УЕФА

    Джанни Инфантино ознакомил участников мероприятия с избирательной программой

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон прошло заседание с участием президентов и генсеков 54-х национальных ассоциаций-членов европейской футбольной организации.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на заседании участвовали президент федерации Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров и генсек Эльхан Мамедов.

    На мероприятии представители национальных ассоциаций были проинформированы о принятых в Исполнительном комитете УЕФА новых решениях. Кандидат в президенты ФИФА Джанни Инфантино ознакомил участников мероприятия с избирательной программой. 

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