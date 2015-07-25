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    ​Руководство АФФА примет участие на жеребьевке ЧМ-2018

    Из-за проблем со здоровьем Роберт Просинечки не сможет принять участие на церемонии в Санкт-Петербурге

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с участием официальных представителей АФФА состоится предварительная жеребьевка Чемпионата мира - 2018.

    Как сообщает Report, на мероприятии примут участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, член Исполнительного комитета Вагиф Садыгов и генсек структуры Эльхан Мамедов.

    Жеребьевка начнется в 20:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что из-за проблем со здоровьем главный тренер национальной команды Роберт Просинечки не сможет приянть участие на церемонии. 

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