Руководитель группы лицензирования АФФА: В очередном сезоне в Премьер-лиге будет максимум 10 команд

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "В очередном сезоне участие в Премьер-лиге 12 команд - сложный вопрос, в это я не верю. Из-за того, что некоторые клубы в поисках спонсора, назвать точное количество сейчас не получается. Наш прогноз о количестве таков: минимум 8, максимум 10 команд".

Об этом Report заявил руководитель группы лицензирования АФФА Эльчин Мамедов.

Э.Мамедов сказал, что проблемы с количеством и составом элиты связаны с финансами: "Основной вопрос связан с финансами. Особенно имеются проблемы у команд I Дивизиона. Они должны доказать, что имеют стабильный источник дохода для участия в элите. Некоторые клубы даже делали заявления в прессе о трудностях поисков спонсора. Может, до заседания комиссии в мае они предъявят банковскую гарантию. Количество желающих участвовать в Премьер-лиге клубов среди представителей I Дивизиона больше 4. О некоторых из них известно смогут ли они предъявить банковскую гарантию или нет. Но я не могу назвать их. Большинство участвующих в Премьер-лиге клубов представили финансовые документы. У некоторых имеются небольшие недочеты, мы ожидаем, что они будут решены".

Отметим, что сегодня будет завершен сезон 2016/2017 в I Дивизионе Азербайджана, а 29 апреля – в Премьер-лиге. Однако имеется неизвестность в связи с количеством и составом участников элиты в будущем сезоне. В Положении сезона указано, что завершивший Премьер-лигу на последнем месте клуб покинет ее, а занявшие первые три места команды I Дивизиона (при выполнении условий лицензии) получат пропуск в элиту. Уже известно, что "АЗАЛ" занял последнее место в Премьер-лиге, а "Туран Товуз" стал победителем I Дивизиона.