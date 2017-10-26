Руфат Дадашов: Я хочу вернуться в сборную Азербайджана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Играющий за выступающий в северо-восточном дивизионе четвертой по уровню в Германии региональной лиги берлинский клуб "Динамо" Руфат Дадашов хочет вернуться в сборную Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом 26-летний нападающий сообщил изданию Pressreader.

Лидирующий в списке бомбардиров с 11 голами после 12 туров Дадашов напомнил, что не был вызван в сборную после отставки главного тренера Берти Фогтса: "Я дебютировал в сборной в 2013 году. Берти Фогтс сначала вызвал меня на тренировочные сборы, а после я выпустил на поле в стартовом составе. В первой игре я забил гол Катару, а в третьей игре – два гола Мальте. Все три гола я забил в товарищеских матчах. Потом я отличился на игре отборочного тура чемпионата мира против Северной Ирландии".

Однако по мнению Дадашова, основным моментом для него стала игра против Джанлуиджи Буффона в отборочном туре к чемпионату Европы 2016 года: "Это было невероятное чувство. Все не так, как кажется по телевизору. После игры я взял форму у Буффона".

В активе забившего за последние 5 игр "Динамо" 8 голов футболиста всего 11 мячей. Он стал обладателем 1/3 голов команды. Называющий себя классическим нападающим Дадашов поставил целю победить на предстоящей 27 октября игре с "Берлинер" и сократить количество очков с лидером "Энержи".

Главный тренер "Динамо" Рене Ридлевич выразил удовлетворение игроком: "Руфат забил важные для нас голы".

Отметим, что сейчас младший брат Руфата Дадашова Ренат Дадашов привлекается к сборной Азербайджана. Молодой форвард дебютировал 4 сентября в окончившейся победой со счетом 5:1 игре против Сан-Марино в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2018 года.