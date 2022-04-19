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Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии

Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии Исполнительный комитет Колумбийской федерации футбола на заседании согласовал с Рейнальдо Руэда его отставку с поста главного тренера национальной команды.
Футбол
19 апреля 2022 г. 00:07
Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии

Исполнительный комитет Колумбийской федерации футбола на заседании согласовал с Рейнальдо Руэда его отставку с поста главного тренера национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте федерации.

Вместе со специалистом сборную покинул и весь его тренерский штаб.

Имя нового главного тренера сборной Колумбии будет объявлено позднее.

Напомним, что Руэда возглавил национальную команду в 2021 году. Под руководством 65-летнего тренера колумбийская сборная не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ранее Руэда был главным тренером в национальных командах Гондураса, Эквадора и Чили, а также возглавлял клубы «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

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