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РПЛ: "Зенит" разгромил "Локомотив"

РПЛ: "Зенит" разгромил "Локомотив" Петербургский "Зенит" обыграл московский "Локомотив" со счетом 5:0 в домашнем матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
30 июля 2022 г. 20:29
РПЛ: Зенит разгромил Локомотив

Петербургский "Зенит" обыграл московский "Локомотив" со счетом 5:0 в домашнем матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в субботу на "Газпром Арене".

В составе победителей голы забили Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+3) и Зелимхан Бакаев (90+1, с пенальти), который впервые отличился за петербургскую команду в официальных матчах. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил прямую красную карточку на первой компенсированной ко втором тайму минуте.

"Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, после трех туров сине-бело-голубые набрали семь очков. "Локомотив" идет 12-м, железнодорожники, набравшие два очка в трех матчах, потерпели первое поражение в текущем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в следующем туре "Зенит" в Грозном сыграет с "Ахматом" 6 августа, "Локомотив" в этот же день на выезде встретится с "Краснодаром".

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