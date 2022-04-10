РПЛ: "Ростов" разгромил "Локомотив" на своем поле

Футбольный клуб "Ростов" со счетом 4:1 обыграл московский "Локомотив" в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбольный клуб "Ростов" со счетом 4:1 обыграл московский "Локомотив" в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена" в воскресенье.

В составе "Ростова" забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43), Дмитрий Полоз (61) и Николай Комличенко (70, с пенальти). У "Локомотива" отличился Вильсон Изидор (81, с пенальти), который забил пятый мяч в пяти матчах после перехода в РПЛ. На 27-й минуте встречи главный арбитр матча Ян Бобровский после использования системы видеоассистента рефери (VAR) не назначил пенальти в ворота "Ростова". На 36-й минуте матча игрок "Локомотива" Наир Тикнизян получил прямую красную карточку.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 матчах. "Ростов" располагается на 10-й позиции с 28 очками после 24 игр. В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет против "Сочи" 17 апреля. "Ростов" в этот же день в гостях встретится с тульским "Арсеналом".