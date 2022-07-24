РПЛ: "Локомотив" вырвал ничью в матче против "Ростов"

Московский футбольный клуб "Локомотив" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Ростовом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московский футбольный клуб "Локомотив" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Ростовом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в воскресенье на "РЖД-Арене".

В составе "Локомотива" голы забили Антон Миранчук (35-я минута, с пенальти), Константин Марадишвили (90+4). У "Ростова" отличились Николай Комличенко (4), Даниил Уткин (88). На 65-й минуте встречи французский полузащитник "Локомотива" Алексис Бека Бека получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Отметим, что в следующем туре "Локомотив" в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" 30 июля, а "Ростов" на следующий день примет подмосковные "Химки".